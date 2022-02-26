27 Şubat ne kandili? Yarın hangi kandil var? 2022 Diyanet üç aylar takvimi
27 Şubat Pazar günü İslam alemi için önemli kandillerden biri daha idrak edilecek. Üç ayların başlamasının ardından ilk olarak Regaip Kandili dua ve ibadetlerle idrak edilmişti. Yarın ise ikinci kandil eda edilecek. Peki, 27 Şubat ne kandili? Yarın hangi kandil var? İşte 2022 Diyanet üç aylar takvimi…
26 Şubat 2022, Cumartesi 11:32 Son Güncelleme:
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Üç aylar, kulların af ve mağfiretine vesile olan Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli gün ve gecelere ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca Müslüman bu özel geceleri ibadetle, gündüzleri ise oruçlu olarak geçiriliyor. Bu yılın ikinci kandili ise yarın (27 Şubat) idrak edilecek. İşte, 2022 Diyanet üç aylar takvimi ve yarınki kandil hakkında bilgiler…
27 ŞUBAT (YARIN) NE KANDİLİ?
27 Şubat tarihi yani yarın üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili idrak edilecek. Hem camilerde hem de evlerde bu kandil için özel programlar hazırlanacak, Kur-an tilavetleri yapılacak ve Mevlid-i Şerifler okunacak…
MİRAÇ GECESİNDE NE OLDU?
Miraç Kandili olarak idrak edilen Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Allh-u Tealâ’nın daveti ve Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?
Allah-u Tealâ’nın huzurundan dönen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Miraç gecesinde Müslümanlara hediyelerle döndüğünü bildirdi. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken ayrıca, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Bununla birlikte, bu mübarek gecede Allahu Tealâ, Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
2022 DİYANET ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 üç aylar takvimi şu şekilde;
- 2 Şubat 2022 Çarşamba: Üç ayların başlangıcı
- 3 Şubat 2022 Perşembe: Regaib Kandili
- 27 Şubat 2022 Pazar: Miraç Kandili
- 4 Mart 2022 Cuma: Şaban ayı başlangıcı
- 17 Mart 2022Perşembe: Berat Kandili
- 2 Nisan 2022 Cumartesi: Ramazan başlangıcı
- 27 Nisan 2022 Çarşamba: Kadir Gecesi
- 1 Mayıs 2022 Pazar: Ramazan Bayramı arifesi
- 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. gün
- 3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. gün
- 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. gün