Üç aylar, kulların af ve mağfiretine vesile olan Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli gün ve gecelere ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca Müslüman bu özel geceleri ibadetle, gündüzleri ise oruçlu olarak geçiriliyor. Bu yılın ikinci kandili ise yarın (27 Şubat) idrak edilecek. İşte, 2022 Diyanet üç aylar takvimi ve yarınki kandil hakkında bilgiler…

27 ŞUBAT (YARIN) NE KANDİLİ?

27 Şubat tarihi yani yarın üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili idrak edilecek. Hem camilerde hem de evlerde bu kandil için özel programlar hazırlanacak, Kur-an tilavetleri yapılacak ve Mevlid-i Şerifler okunacak…

MİRAÇ GECESİNDE NE OLDU?

Miraç Kandili olarak idrak edilen Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Allh-u Tealâ’nın daveti ve Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Allah-u Tealâ’nın huzurundan dönen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Miraç gecesinde Müslümanlara hediyelerle döndüğünü bildirdi. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken ayrıca, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Bununla birlikte, bu mübarek gecede Allahu Tealâ, Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

2022 DİYANET ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 üç aylar takvimi şu şekilde;