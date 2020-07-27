27 Temmuz Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
27 Temmuz Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 27 Temmuz 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
27 Temmuz 2020, Pazartesi 09:39 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Temmuz 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Orta Direk Şaban
Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibi Erkan’ı geride bırakması gerekmektedir. Erkan, pek çok dalda üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı katılınca işler karışır.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, 12.30 Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Taksici olarak çalışmaya başlayan Ahmet’in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer. Arif ile Zekeriya’nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden devam eder. Zola ve Çavi’nin babalarını bulmak için yaptığı hamle mahalleyi karıştırır.
ATV 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
KANAL D 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Ortadirek Şaban
21:45 Kızkaçıran
23:45 Uzak Ara Eğlence
STAR TV 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Geri Dönüyor
FOX TV 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 Ege'nin Hamsisi
09:05 Yeşil Deniz
11:10 Tozkoparan
12:50 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"
TV8 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Kızım
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 27 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
Kanal 7 27 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Elif
08:50 Elif Abla ile Afacanlar
10:50 Denizin Dibinde Demirden Evler
12:45 Mutfağım Şahane
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Zeytinyağlı Yiyemem Aman
a2 27 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın