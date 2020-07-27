Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 27 Temmuz 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Orta Direk Şaban

Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibi Erkan’ı geride bırakması gerekmektedir. Erkan, pek çok dalda üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı katılınca işler karışır.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, 12.30 Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Taksici olarak çalışmaya başlayan Ahmet’in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer. Arif ile Zekeriya’nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden devam eder. Zola ve Çavi’nin babalarını bulmak için yaptığı hamle mahalleyi karıştırır.





ATV 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah





KANAL D 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Ortadirek Şaban

21:45 Kızkaçıran

23:45 Uzak Ara Eğlence





STAR TV 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Geri Dönüyor





FOX TV 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:55 Ege'nin Hamsisi

09:05 Yeşil Deniz

11:10 Tozkoparan

12:50 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"





TV8 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Kızım

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 27 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cici Babam





Kanal 7 27 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Elif

08:50 Elif Abla ile Afacanlar

10:50 Denizin Dibinde Demirden Evler

12:45 Mutfağım Şahane

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Zeytinyağlı Yiyemem Aman





a2 27 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın







