27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Konyasporlu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın 1 günlük izni nedeniyle Ankara'ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
11 Ocak 2022, Salı 11:22 Son Güncelleme:
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Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
DHA'daki haberde, Kazanın saat 09.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
TRT Spor'da ise Ahmet Çalık'ın nişanlı olduğu ve yaz ayında evleneceği bildirildi.
Futbola 2001 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2013 yılına kadar başkent ekibinde kaldı ve kaptanlığa kadar yükseldi.
Stoper mevkisinde oynayan Ahmet Çalık daha sonra Galatasaray'a transfer olarak kariyer zirvesini yaşadı ve milli takımda da forma giydi.
8 kez milli formayı giyen 1994 doğumlu Çalık, 2020 yılından beri Konyaspor'da forma giyiyordu.
Başsağlığı mesajları ise peş peşe geldi:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’lu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
Konyaspor’da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın Ankara – Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli Takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık’a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim.
https://twitter.com/TFF_Org/status/1480813544518074368
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1480813099095670786
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1480814725499965440
https://twitter.com/Besiktas/status/1480814834648236033
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1480813974774063106
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1480810192120037379
https://twitter.com/Ankaragucu/status/1480813001880055809
https://twitter.com/RidvanDilmen8/status/1480814766935392256
https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1480811636910874629