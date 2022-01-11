27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

DHA'daki haberde, Kazanın saat 09.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TRT Spor'da ise Ahmet Çalık'ın nişanlı olduğu ve yaz ayında evleneceği bildirildi.

Futbola 2001 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2013 yılına kadar başkent ekibinde kaldı ve kaptanlığa kadar yükseldi.

Stoper mevkisinde oynayan Ahmet Çalık daha sonra Galatasaray'a transfer olarak kariyer zirvesini yaşadı ve milli takımda da forma giydi.

8 kez milli formayı giyen 1994 doğumlu Çalık, 2020 yılından beri Konyaspor'da forma giyiyordu.

Başsağlığı mesajları ise peş peşe geldi:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’lu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Konyaspor’da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın Ankara – Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli Takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık’a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim.







































