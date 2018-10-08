27 yaşındaki Gizem 10 ayda 54 kilo verdi!

Antalya’da oturan 27 yaşındaki Gizem Gedik 116 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından 10 ayda 54 kilo verdi. Gedik, “48 bedenden 38 bedene düşmek çok güzel. Şu anda uçuyorum sanki. Bana doğum günü hediyesi oldu” dedi. Ameliyata karar verdikten sonra işten ayrılan ve kendini ameliyata hazırlayan Gizem Gedik, doktora başvurdu. 8 aylık hazırlık sürecinin ardından 16 Kasım 2017 tarihinde tüp mide ameliyatı oldu.

"ŞU ANDA UÇUYORUM SANKİ"

Ameliyata korkarak girdiğini, ancak ilk günün zorluğundan başka hiçbir zorluk yaşamadığını belirten Gedik, şunları söyledi: İyi ki ameliyat olmuşum. 48 bedenden 38 bedene düşmek çok güzel. Şu anda uçuyorum sanki. Önceki kilomla yürürken bacaklarımın ağrıdığını hissediyordum. Şu an yürürken uçtuğumu hissediyorum. Çok mutluyum. Annem terzi. Artık prova bile yapmadan bana kıyafetler dikiyor. Bu çok keyifli. Çok güzel bir duygu.Obezite ve metabolik cerrahinin son yıllarda çok tercih edilir hale gelmesinin nedenini yapılan ameliyatların sonuçlarının iyi olmasına bağlayan Doç.Dr. Mehmet Tahir Oruç, ameliyatın kısa dönem sonuçları gibi uzun vadede de sonuçlarının iyi olduğunu söyledi.