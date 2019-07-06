27 yıl aralıksız başpehlivan olan Kel Aliço kimdir?

Ata yadigarı sporumuz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl yapılan etkinliklerle büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Kırkpınar’ın başpehlivanları da sporseverler tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de 27 yıl aralıksız başpehlivan olan Kel Aliço. Bütün pehlivanlar Kel Aliço’nun başpehlivanlık rekorunu kırma hayali kurar. Peki, Kel Aliço kimdir? İşte Kırkpınar'ı en çok kazanan baş pehlivan Kel Aliço hakkında merak edilenler…

KEL ALİÇO KİMDİR?

Kel Aliço, Bulgaristan'ın Plevne ili Červen Brjag beldesi, İskar Nehri kıyısındaki Kojnare köyünde doğmuş meşhur bir yağlı güreşçidir. Saçsız başından dolayı "kel" lakabıyla anılan Aliço, çok sert ve acımasız güreş tekniğinden dolayı "Gaddar Ali" olarak anılırdı. Güreşe küçük yaşta başladı. Yalnız döneminin değil, Türk güreşinin en büyük pehlivanlarından biri olarak tanındı. Abdülaziz'in ilgisini çekerek huzur güreşlerine katıldı. Yıldız Sarayı'nda şamdancı başılığa kadar yükseldi. Kırkpınar'da aralıksız 27 yıl baş pehlivanlığı kazandı. 56 yaşındayken kendisine meydan okuyan çırağı Adalı Halil'i yendiğinde; Adalı, Aliço'dan 25 yaş daha küçüktü. Mezarı İpsala'nın Aliçopehlivan köyündedir.