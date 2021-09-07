272 Nerenin Alan Kodu?

272 Afyon şehrinin alan kodu olarak ön plana çıkıyor. Özellikle başına 0 sayısını getirmek suretiyle diğer kalan sabit numara ile beraber arama yapılabilir.

272 Nerenin Telefon Numarası?

0272 olarak aranması ile beraber Afyon şehrine bu şekilde ulaşım sağlamak mümkün. Amaca uygun şekilde resmi kurumlar ya da bireysel sabit numaralara bu şekilde ulaşım elde edilebilir.

Afyon Şehrinin Telefon Kodu Nedir?

Pek çok açıdan Afyon Türkiye'nin en önemli şehirleri içerisinde yer almaktadır. Sabit numaraları üzerinden bu şehre ulaşım sağlayabilmek için ise 272 alan kodu girmeniz gerekmektedir. Yani bu numara 0272 olarak sabit şekilde değerlendirir. Böylece sabit hattı numaraları ulaşım sağlanabilir ve amaca uygun şekilde farklı yerler aranabilir. Günün 24 saati boyunca arama imkanı da bulunmaktadır.



