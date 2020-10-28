27’inci Expomed Eurasia için geri sayım başladı

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze fuarları geçtiğimiz ay yeniden düzenlemeye başlayan Tüyap, bu kez sağlık sektörünün buluşma noktası olan Expomed Eurasia Fuarı’nı düzenlemeye hazırlanıyor. Tüyap’ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık’ın bu yıl 27’inci kez düzenleyeceği, Expomed Eurasia Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı 5-7 Kasım tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

En geniş ürün grubu sarf malzemeler olacak

Türkiye'de ve yakın coğrafyada yıllardır ilgiyle takip edilen Expomed Eurasia’ya bu yıl pandemi nedeniyle kullanımı olağanüstü artan maske, tulum, eldiven gibi tek kullanımlık tıbbi ürünlerle, sarf malzemeler damgasını vuracak. Fuardaki en geniş ürün grubu olarak ziyaretçilerin karşısına çıkacak olan sarf malzemeler, pandemi sürecinde medikal sektörün geldiği son noktanın da gözlemlenmesine olanak sağlayacak. Ayrıca hastane ekipmanlarından solunum cihazlarına kadar çeşitli ürün gruplarının sergileneceği Expomed Eurasia Fuarı yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Business Connect ile bağlantıda kalın

Medikal alandaki en son gelişmelerin ve ürünlerin sergileneceği fuar, katılımcı ve ziyaretçilere sunduğu dijital çözümlerle ‘yeni nesil fuar’ anlayışıyla hibrit bir fuar olarak düzenlenecek. Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, bu yıl Expomed Eurasia Fuarı’nı farklı bir forma dönüştürdüklerini söylüyor.

Pandemi kaynaklı seyahat kısıtları nedeniyle fuara gelemeyen uluslararası ziyaretçiler ile Expomed Eurasia katılımcıları için Business Connect Programı’nı hayata geçirdiklerini belirten Öztop, şu bilgileri veriyor: “Bu program ile ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımızın fiziki fuar öncesinde birbirleriyle olan toplantılarını planlamalarını teşvik edip, fuar esnasında online görüşme yapmalarını sağlayacağız.

Online ürün kataloğundan katılımcı listesine kadar fuarla ilgili birçok detayı barındıran Business Connect Programı’nın da katkısıyla Expomed Eurasia Hybrid’in ‘yeni nesil fuarcılık’ anlayışımızın en iyi örneklerinden biri olduğunu söyleyebilirim.”

119 ülkeden 3000’in üzerinde yabancı ziyaretçi

Türkiye’de sağlık sektörünün bu yıl daha fazla ihracat yapması için önemli fırsatlar sunacak olan Expomed’e, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere 20’ye yakın ülkeden alım heyeti gelecek. Sektörde faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve temsilci firmaların katılımcı olarak yer alacağı fuara 3000’in üzerinde uluslararası ziyaretçi bekleniyor. Seyahat kısıtları nedeniyle gelemeyen ziyaretçiler için Business Connect Programı büyük bir çözüm üretiyor.

Temassız fuar, sağlıklı fuar

Medikal sektördeki en son gelişmelerin sergileneceği ilk ve tek hibrit fuar olan 27. Expomed Eurasia, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olan Tüyap’ın ‘temassız fuar’ uygulaması çerçevesinde gerçekleştirilecek. Pandemi nedeniyle alınan bir dizi tedbirin uygulanacağı fuar, MyTüyap mobil uygulaması üzerinden alınan fuar davetiyesi ile ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler, bu uygulamadan fuar yaka kartlarını oluşturup, hiçbir ekstra baskılı karta ihtiyaç duymadan mobil uygulamadaki QR kodu okutarak fuara giriş yapabilecekler. Kartvizit alışverişinin de dijitale dönüştüren MyTüyap uygulaması sayesinde fuarda ziyaretçiler bilgilerini, QR kodunu okutarak katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, olumsuz bir sağlık sorunu ile karşılaşılması durumunda fuar alanının dışına kurulan ‘izolasyon odası’nda bekleyen sağlık görevlileri anında müdahale edecek.



