28 Ağustos altın fiyatları ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Perşembe akşamından bu yana yaşanan yükseliş trendi hızlı bir şekilde devam ederken, bu sabah gram altın yüzde 0,93, çeyrek altın yüzde 1,00, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 0,77 oranında değer kazandı. Peki, 22 ayar bilezik ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte 28 Ağustos altın fiyatları…

28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,93 oranındaki değer artışının ardından çeyrek altının alış fiyatı 487,27 TL satış fiyatı ise 487,62 TL oldu. Gram altının dünkü satış fiyatı 485,76 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 27 Ağustos Cumartesi sabahında yüzde 1,00 oranında değer kazandı ve 792,00 TL’den alınıp 806,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 803,00 TL’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altındaki yükseliş ise bu sabah yüzde 1,00 oranında görüldü ve alış fiyatı 1.585,00 TL, satış fiyatı ise 1.613,00 TL oldu. Yarım altın dün 1.606,00 TL’den işlem görmüştü.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki değer artışı bu sabah yüzde 0,59 oranında oldu. Yaşanan bu yükselişin ardından tam altın 3.104,55 TL’den alınıp 3.167,39 TL’den satılıyor. Tam altının dünkü satış fiyatı 3.148,82 TL idi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 28 Ağustos Cumartesi sabahında yüzde 0,52 oranında değer artışı yaşadı ve alış fiyatı 3.218,00 TL, satış fiyatı ise 3.266,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü fiyatı ise 3.249,00 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?