28 Aralık 2021 TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV…
28 Aralık 2021 TV yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda hangi programların olduğunu merak eden pek çok kişi sabah saatlerinden Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin yayın akışını araştırıyor. Bugün gündüz kuşağında yarışma programlarından reality showlara kadar pek çok program yer alırken, akşam kuşağında ise dizilerin yeni bölümleri ve sinema filmleri izleyiciyle buluşuyor. İşte, kanalların 28 Aralık 2021 TV yayın akışı…
28 Aralık 2021, Salı 09:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
28 Aralık 2021 Salı TV yayın akışında akşam saatlerinde Kanal D’de art arda 3 sinema filmi yer alıyor. ATV’de ise Destan dizisinin yeni bölümü ile Kalp Yarası dizisinin tekrar bölümü yer alacak. TRT1 akranlarında ise saat 20.00’de Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak. İşte, 28 Aralık 2021 Salı, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı…
28 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bumblebee
- 22:30 Yabancı Sinema Büyük Oyun
- 00:30 Transformers: Kayıp Çağ
- 03:15 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Üç Kuruş
- 02:45 Aziz
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:15 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:50 Masumlar Apartmanı
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Kalp Yarası
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:50 Maria İle Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Kıyamet
- 22:30 Yabancı Sinema Kıyamet
- 00:40 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Yasak Elma
- 03:00 Kamera Arkası
- 03:45 El Kızı
- 06:00 Kadın