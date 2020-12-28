Türkiye 28 Aralık corona tablosu

28 Aralık corona tablosu

Türkiye

28 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 28 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. İşte corona virüste son durum...

28 Aralık 2020, Pazartesi 19:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısında son durumZonguldak'ta corona virüs risk haritası yeşile dönüyorDünya genelinde corona virüs vaka sayısı 81 milyonu geçtiPekin’de artan corona virüs vakaları sonrası acil durum ilan edildi


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Yılın otomobilleri
Hakan Çelik
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Rauf Tamer
İyi malzeme
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısında son durum