Türkiye 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?

28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 26 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

28 Aralık 2021, Salı 18:03 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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