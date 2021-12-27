28. dönem POMEM başvuruları için 27 Aralık 2021 tarihi işaret edilmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından sürecin sona ermesiyle POMEM’lere lisans ve önlisans mezunu olmakla birlikte kadın ve erkek toplamda 8 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı? 8 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 28. Dönem POMEM başvuruları sonucunda, 5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın öğrenci olmak üzere 6 bin 400 lisans mezunu ve bin 280 erkek ve 320 kadın öğrenci olmak üzere bin 600 önlisans mezunu 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

PA tarafından yapılan duyuruda, 28. dönem POMEM başvurularının 27 Aralık 2021 Pazartesi tarihinde başlayacağı belirtildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

POMEM 28. dönem başvurularına ilişkin tüm detaylar Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sitesi olan ww.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

28. dönem POMEM başvuru şartları henüz yayımlanmadı ancak önceki dönemlerin şartları şu şekildeydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,