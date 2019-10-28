28 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 899. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 543 bin 905 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 4 bin 121 lira 10’ar kuruş, 8 bilen bin 848 kişi 196 lira 45’er kuruş, 7 bilen 19 bin 600 kişi 26 lira 30’ar kuruş, 6 bilen 118 bin 793 kişi 4 lira 65’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 235 bin 939 kişi 2 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ANKARA (AA)