28 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları
On Numara oyununun 899. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77 ve 78 olarak belirlendi
On Numara oyununun 899. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 543 bin 905 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 4 bin 121 lira 10’ar kuruş, 8 bilen bin 848 kişi 196 lira 45’er kuruş, 7 bilen 19 bin 600 kişi 26 lira 30’ar kuruş, 6 bilen 118 bin 793 kişi 4 lira 65’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 235 bin 939 kişi 2 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
ANKARA (AA)