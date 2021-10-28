Altın piyasasının en çok rağbet gören altın türleri olan gram altın ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da yakından takip ediliyor. Hem yatırımcılar hem de kullanıcılar altın piyasasındaki hareketliliğe göre alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. 28 Ekim 2021 Perşembe sabahında gram altın yüzde 0,35 oranında değer kazanırken, çeyrek altın güne durgun başladı ve fiyatında bir değişiklik yaşanmadı. Bununla birlikte, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik yükseliş gösterirken, cumhuriyet altını yüzde 0,16 oranında değer kaybetti. İşte, 28 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…

28 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 550,09 TL

Gram altın satış fiyatı: 550,18 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 872,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 901,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.744,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.812,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.481,66 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.550,06 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.604,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.659,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?