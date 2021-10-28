28 Ekim 2021 güncel altın fiyatları: Gram altın kaç TL? İşte Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları
28 Ekim 2021 Perşembe sabahında altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişin ardından bu hafta hızlı düşüş yaşayan gram altın 564 TL seviyesinden 550 TL seviyesine kadar geriledi. Çeyrek altın ise geçen hafta 920 seviyesini aşmıştı. İşte, 28 Ekim güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…
28 Ekim 2021, Perşembe 08:30 Son Güncelleme:
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Altın piyasasının en çok rağbet gören altın türleri olan gram altın ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları da yakından takip ediliyor. Hem yatırımcılar hem de kullanıcılar altın piyasasındaki hareketliliğe göre alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. 28 Ekim 2021 Perşembe sabahında gram altın yüzde 0,35 oranında değer kazanırken, çeyrek altın güne durgun başladı ve fiyatında bir değişiklik yaşanmadı. Bununla birlikte, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik yükseliş gösterirken, cumhuriyet altını yüzde 0,16 oranında değer kaybetti. İşte, 28 Ekim 2021 güncel altın fiyatları…
28 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 550,09 TL
- Gram altın satış fiyatı: 550,18 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 872,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 901,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.744,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.812,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.481,66 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.550,06 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.604,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.659,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 493,39 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 512,47 TL