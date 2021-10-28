Magazin 28 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

28 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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28 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Safiye Soyman'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 28 Ekim Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 28 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

28 Ekim 2021, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 28 Ekim Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 28 Ekim Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 28 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

28 EKİM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

28 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim daha belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU


Yaren: 

Yeşim: 

Aslıhan: 

Damla: 

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