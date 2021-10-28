Gelinim Mutfakta 28 Ekim Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 28 Ekim Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Safiye Soyman bugün kaç puan verdi? 28 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

28 EKİM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

28 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim daha belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU





Yaren:

Yeşim:

Aslıhan:

Damla: