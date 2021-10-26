29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hem çalışanlar hem de öğrenciler hafta sonu planlarını resmi tatile göre planlarken, Perşembe gününün yarım gün tatil olması durumunda bu tatil 3 buçuk güne uzayacak. Bu nedenle “28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil olacak mı?” ve “29 Ekim resmi tatil mi?” araştırmaları hız kazandı…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1925 yılında çıkarılan bir kanunla milli bayram ilan edilmiştir ve 28 Ekim günü saat 13.00 itibariyle tatil başlar ve toplamda 1 buçuk gün resmi tatildir.

29 EKİM’DE NE OLDU, NEDEN BAYRAM OLARAK KUTLANIYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 29 Ekim 1923 tarihinde resmen kuruluşunun yıl dönümünde kutlanmaktadır.

Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi ve nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.