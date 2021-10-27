29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Cumhuriyet Bayramı’nda bir buçuk günlük resmi tatil bulunuyor. Bu kapsamda da 28 Ekim’in yarım gün tatil olup olmayacağı yönündeki araştırmalar devam ediyor. Resmi tatillerde pek çok kamu kurumunun çalışmaması nedeniyle de 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra bankalar, PTT ve kargoların açık olup olmadığı da pek çok kişi tarafından araştırılıyor…

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN TATİL VAR MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 28 Ekim öğlenden sonra resmi tatil. Yani bu yıl Perşembe gününe denk gelen 28 Ekim, saat 13.00’ten sonra tatil. Aynı zamanda 29 Ekim 2021 Cuma günü de tam gün tatil olacak.

28 EKİM PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA BANKALAR, PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00 itibariyle resmi tatil olduğu için bankalar, PTT ve kargolar da açık olmayacak.

29 EKİM’DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? PERŞEMBE GÜNÜ DE OTOBÜSLER, İETT ÜCRETSİZ OLACAK MI?

29 Ekim Cuma günü tüm gün İstanbulkart ile çalışan, toplu taşıma araçlarını vatandaşlar ücretsiz olarak kullanabilecek. Ancak ücretsiz ulaşım sadece Cuma gününü kapsayacak ve Perşembe öğleden sonra resmi tatil olmasına rağmen, o gün toplu taşımada ücretsiz olmayacak.



