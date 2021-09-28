Türkiye 28 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında son durum..

28 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında son durum..

Türkiye

28 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında son durum..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 28 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

28 Eylül 2021, Salı 18:41 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,45 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 428 bin 209 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "(Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?) Kovid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28 bin 892 yeni vakayla 7 milyon 95 bin 580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım." ifadelerini kullandı.

AA

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