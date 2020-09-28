Türkiye 28 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

28 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

28 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 28 Eylül tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

28 Eylül 2020, Pazartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 523 olurken, bin 412 yeni tanı konuldu. Bugün corona virüsten 65 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 422 kişi ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.


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