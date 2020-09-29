Magazin 28 Eylül reyting sonuçları

28 Eylül reyting sonuçları

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28 Eylül reyting sonuçları

Pazartesi akşamları en çok izlenen diziler ekranlara geliyor. Her biri severek izlenen diziler büyük bir rekabet içerisinde. Birbirleriyle yarış halinde olan dizi ve yarışma programlarının pazartesi akşamı reyting sonuçları merak ediliyor. Peki 28 Eylül reytin sonuçları nasıl? 28 Eylül reyting sonuçları için haberimize göz atmanız yeterli...

29 Eylül 2020, Salı 21:10 Son Güncelleme:
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Dün akşam ekrana gelen Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu reyting sıralaması için üstünlük mücadelesi yaşandı. 28 Eylül reyting sonuçlarına göre hangi dizi kaçıncı sırada günü bitirdi. İşte 28 Eylül reyting sonuçları...

28 Eylül reyting sonuçları şu şekilde:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

1 -Uyanış Büyük Selçuklu

2 -Çukur

3 -Masterchef Türkiye

4 -Yasak Elma

5 -Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

6 -Sefirin Kızı

7 -Müge Anlı ile Tatlı Sert

8 -Yasak Elma Özet

9 -Show Ana Haber

10 -Çukur özet

AB REYTİNG SIRALAMASI 28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

1- Uyanış Büyük Selçuklu

2- Masterchef Türkiye

3- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4- Çukur

5- Yasak Elma

6- Sefirin Kızı

7- Yasak Elma özet

8- Müge Anlı ile Tatlı Sert

9- Masterchef Türkiye

10- Show Ana Haber

Uyanış Büyük Selçuklu birinci sırada

28 Eylül 2020 reyting sonuçları Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin elde ettiği reyting sıralamasını gösterdi. Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarında başarılı sonuçlar alan dizi Çukur, Masterchef Türkiye ve Yasak Elma gibi projeleri geride bıraktı.

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