Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, sezon finali ile ekrana gelecek. Harry Potter’ın BKM Mutfak yorumu Hamza Pıtır, yok böyle dedirten tatil macerası, evine yardım kolisi gelen öğrenci ile ailesinin büyük şaşkınlığı, Arizona kertenkelelerinin sahile inişi, iki arkadaşın Mars yolculuğu ve hafızalara kazınan skeçlerin efsane karakterleri izleyenleri çok güldürecek.

TV8 20.00: Survivor

﻿﻿﻿‘Survivor 2020’nin bu bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynayacak. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak. Kaybeden takımın oyuncuları, adadan gitmesini istedikleri kişilerin adını söyleyecek.





ATV 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Gençliğim Eyvah

15:05 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hobbit 3: Ordunun Savaşı

23:10 Gençliğim Eyvah





KANAL D 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Hayat Tamircisi

14:30 Arda ile Omuz Omuza

15:15 Yumurcak

17:00 Dokunmayın Şabanıma

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Final)

23:30 Efsane





STAR TV 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Dolunay

14:00 Yüksek Sosyete

16:30 Sarışın Bomba

18:45 Star Ana Haber

20:00 Parker

22:30 Bir Demet Tiyatro





FOX TV 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Yaparsın Aşkım

16:15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Nereden Çıktı Bu Velet

21:45 Badem Şekeri 3

23:30 Nereden Çıktı Bu Velet





TRT 1 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:55 Bir Yusuf Masalı

06:30 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

15:00 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:15 Zaman Matinesi





TV8 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 O Ses Türkiye

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 28 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Canım Kardeşim

15:45 Pis yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Köşeyi Dönen Adam





Kanal 7 28 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Öteki Oğul

09:10 İnadım İnat

10:45 Başkent Kulisi

11:45 Mihrali

13:30 Lokman Hekim

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Cehennem Silahı 4





a2 28 Haziran 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











