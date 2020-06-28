28 Haziran Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
28 Haziran Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 28 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
28 Haziran 2020, Pazar 09:52 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Haziran 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2, sezon finali ile ekrana gelecek. Harry Potter’ın BKM Mutfak yorumu Hamza Pıtır, yok böyle dedirten tatil macerası, evine yardım kolisi gelen öğrenci ile ailesinin büyük şaşkınlığı, Arizona kertenkelelerinin sahile inişi, iki arkadaşın Mars yolculuğu ve hafızalara kazınan skeçlerin efsane karakterleri izleyenleri çok güldürecek.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bu bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynayacak. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak. Kaybeden takımın oyuncuları, adadan gitmesini istedikleri kişilerin adını söyleyecek.
ATV 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Gençliğim Eyvah
15:05 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hobbit 3: Ordunun Savaşı
23:10 Gençliğim Eyvah
KANAL D 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Hayat Tamircisi
14:30 Arda ile Omuz Omuza
15:15 Yumurcak
17:00 Dokunmayın Şabanıma
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Final)
23:30 Efsane
STAR TV 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Dolunay
14:00 Yüksek Sosyete
16:30 Sarışın Bomba
18:45 Star Ana Haber
20:00 Parker
22:30 Bir Demet Tiyatro
FOX TV 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Nereden Çıktı Bu Velet
21:45 Badem Şekeri 3
23:30 Nereden Çıktı Bu Velet
TRT 1 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Bir Yusuf Masalı
06:30 Böyle Bitmesin
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
15:00 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:15 Zaman Matinesi
TV8 28 Haziran 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 O Ses Türkiye
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 28 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Canım Kardeşim
15:45 Pis yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Köşeyi Dönen Adam
Kanal 7 28 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Öteki Oğul
09:10 İnadım İnat
10:45 Başkent Kulisi
11:45 Mihrali
13:30 Lokman Hekim
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Cehennem Silahı 4
a2 28 Haziran 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın