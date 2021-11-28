Türkiye 28 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

28 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

28 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 23 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 28 Kasım 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 28 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

28 Kasım 2021, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 28 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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