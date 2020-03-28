28 Mart 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
28 Mart 2020 Cumartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 28 Mart 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
28 Mart 2020, Cumartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Mart 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Eğlence ve rekabet
Emre Karayel’in sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Atilla Şen, Tuğçe Maraş ve Meryem Türesel yarışacak. Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu ‘Çarkıfelek’te en yüksek puanı toplayan yarışmacı; otomobil, nakit para ya da Çarşı’dan ürün kazanma şansı elde edecek. ■ KANAL D / 20.00
Corona virüs konuşulacak
Semiha Şahin’in sunduğu ‘CNN TÜRK Masası’nda, koronavirüs ele alınacak. ‘Salgının hızı ne anlatıyor?’, ‘Süreç nasıl seyrediyor?’, ‘Salgını nasıl atlatacağız?’... Semiha Şahin moderatörlüğünde gazeteciler Süleyman Özışık ve Ceyhun Bozkurt soracak; Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yanıt verecek. ■ CNN TÜRK / 21.00
Can dostların sesi
Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası’, konuşamayan canların dili oluyor. Köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak, bu bölümde, diğer köpeklerle sosyalleşme zorluğu yaşayan Hera’nın sorununu çözmeye çalışacak. Ayrıca, evine ikinci bir köpek almak isteyen ama iki köpeğin anlaşamamasından korkanlar için Puk ve Emma’nın tanışma anlarına tanıklık edecek. ■ FOX / 12.15
Hafta finali
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta finali ile ekrana gelecek. Melek Hanım, Merve Hanım, Buse Hanım, İsmail Bey ve Gürbüz Bey, haftanın birincisi olmak için sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak. En fazla puanı toplayan, ay finalinde yarışmaya hak kazanacak. ■ teve2 / 19.45
Kanal D yayın akışı
06.45 Akasya Durağı
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Son Moda
15.00 Hekimoğlu
19.00 Ana Haber
20.00 Çarkıfelek
23.00 Galip Derviş
01.15 Kuzey Güney
03.15 Müzik Arası
04.15 Arda’nın Mutfağı
STAR TV yayın akışı
07.15 Çilek Kokusu
09.45 Sinema: Ayşecik ve Ömercik
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Yerli Dizi: Kiralık Aşk
15.45 Yerli Dizi: Erkenci Kuş
18.45 Ana Haber
20.00 Yerli Dizi: Sefirin Kızı
23.30 Yerli Dizi: Güzel Köylü
02.00 Yerli Dizi: Kiralık Aşk
ATV yayın akışı
07.30 Haftasonu Haber
10.00 Yerli Dizi: Gel Dese Aşk
13.00 Yerli Dizi: Gel Dese Aşk
16.00 Yerli Dizi: Gel Dese Aşk
19.00 Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Sinema: Salyut 7
02.40 Sinema: Ödül Avcıları
04.40 Yerli Dizi: Kara Ekmek
SHOW yayın akışı
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
16.30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Sinema: Gölde Dehşet
02.15 Yerli Dizi: Ramo
FOX yayın akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Dostumun Dünyası
13.00 Sinema: İkinci Şans
15.15 Zümrüdüanka
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Hababam Sınıfı Merhaba
22.15 Sinema: Maskeli Beşler İntikam Peşinde
00.15 Yerli Dizi: Baraj
CNN TÜRK yayın akışı
06.00 Haber
07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08.10 Sağlık Kontrolü
09.00 Haber
10.00 Hafta Sonu
11.00 Haber
13.00 Haber
15.30 Klinik
16.00 Haber
18.00 5N 1K
19.00 Ana Haber
21.00 CNN TÜRK Masası
01.00 Gece Haberleri
teve 2 yayın akışı
07.00 Kavak Yelleri
08.45 Çocuklar Duymasın
11.15 Yeniden Konuşalım
12.15 Rehber
13.30 Sen de Yap
14.30 Küçük Ağa
16.30 Zalim İstanbul
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23.30 Gece Kafası
01.30 Çocuklar Duymasın
TV8 yayın akışı
07.00 Oynat Bakalım
09.00 Yollardayız
10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
13.00 Hastanede Hayat
14.00 O Ses Türkiye
15.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
02.45 Komedi Türkiye
TRT 1 yayın akışı
05.25 Küçük Hanımefendi
07.45 Beni Böyle Sev
10.05 Tozkoparan
11.45 Benim Adım Melek
14.35 Tutunamayanlar
16.25 Ya İstiklal Ya Ölüm
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Zaman Matinesi
01.00 Ya İstiklal Ya Ölüm