28 Mart 2020 Cumartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Mart 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Eğlence ve rekabet

Emre Karayel’in sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Atilla Şen, Tuğçe Maraş ve Meryem Türesel yarışacak. Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu ‘Çarkıfelek’te en yüksek puanı toplayan yarışmacı; otomobil, nakit para ya da Çarşı’dan ürün kazanma şansı elde edecek. ■ KANAL D / 20.00

Corona virüs konuşulacak

Semiha Şahin’in sunduğu ‘CNN TÜRK Masası’nda, koronavirüs ele alınacak. ‘Salgının hızı ne anlatıyor?’, ‘Süreç nasıl seyrediyor?’, ‘Salgını nasıl atlatacağız?’... Semiha Şahin moderatörlüğünde gazeteciler Süleyman Özışık ve Ceyhun Bozkurt soracak; Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, Prof. Dr. Mustafa Bülent Ertuğrul ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yanıt verecek. ■ CNN TÜRK / 21.00

Can dostların sesi

Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası’, konuşamayan canların dili oluyor. Köpek eğitmeni Ali Yeşilırmak, bu bölümde, diğer köpeklerle sosyalleşme zorluğu yaşayan Hera’nın sorununu çözmeye çalışacak. Ayrıca, evine ikinci bir köpek almak isteyen ama iki köpeğin anlaşamamasından korkanlar için Puk ve Emma’nın tanışma anlarına tanıklık edecek. ■ FOX / 12.15

Hafta finali

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta finali ile ekrana gelecek. Melek Hanım, Merve Hanım, Buse Hanım, İsmail Bey ve Gürbüz Bey, haftanın birincisi olmak için sorulan kelimeleri bulmaya çalışacak. En fazla puanı toplayan, ay finalinde yarışmaya hak kazanacak. ■ teve2 / 19.45

Kanal D yayın akışı

06.45 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Son Moda

15.00 Hekimoğlu

19.00 Ana Haber

20.00 Çarkıfelek

23.00 Galip Derviş

01.15 Kuzey Güney

03.15 Müzik Arası

04.15 Arda’nın Mutfağı

STAR TV yayın akışı

07.15 Çilek Kokusu

09.45 Sinema: Ayşecik ve Ömercik

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Yerli Dizi: Kiralık Aşk

15.45 Yerli Dizi: Erkenci Kuş

18.45 Ana Haber

20.00 Yerli Dizi: Sefirin Kızı

23.30 Yerli Dizi: Güzel Köylü

02.00 Yerli Dizi: Kiralık Aşk

ATV yayın akışı

07.30 Haftasonu Haber

10.00 Yerli Dizi: Gel Dese Aşk

13.00 Yerli Dizi: Gel Dese Aşk

16.00 Yerli Dizi: Gel Dese Aşk

19.00 Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Sinema: Salyut 7

02.40 Sinema: Ödül Avcıları

04.40 Yerli Dizi: Kara Ekmek

SHOW yayın akışı

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

16.30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Sinema: Gölde Dehşet

02.15 Yerli Dizi: Ramo

FOX yayın akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Dostumun Dünyası

13.00 Sinema: İkinci Şans

15.15 Zümrüdüanka

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Hababam Sınıfı Merhaba

22.15 Sinema: Maskeli Beşler İntikam Peşinde

00.15 Yerli Dizi: Baraj

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Haber

07.00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08.10 Sağlık Kontrolü

09.00 Haber

10.00 Hafta Sonu

11.00 Haber

13.00 Haber

15.30 Klinik

16.00 Haber

18.00 5N 1K

19.00 Ana Haber

21.00 CNN TÜRK Masası

01.00 Gece Haberleri

teve 2 yayın akışı

07.00 Kavak Yelleri

08.45 Çocuklar Duymasın

11.15 Yeniden Konuşalım

12.15 Rehber

13.30 Sen de Yap

14.30 Küçük Ağa

16.30 Zalim İstanbul

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23.30 Gece Kafası

01.30 Çocuklar Duymasın

TV8 yayın akışı

07.00 Oynat Bakalım

09.00 Yollardayız

10.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

13.00 Hastanede Hayat

14.00 O Ses Türkiye

15.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir

02.45 Komedi Türkiye

TRT 1 yayın akışı

05.25 Küçük Hanımefendi

07.45 Beni Böyle Sev

10.05 Tozkoparan

11.45 Benim Adım Melek

14.35 Tutunamayanlar

16.25 Ya İstiklal Ya Ölüm

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Zaman Matinesi

01.00 Ya İstiklal Ya Ölüm



