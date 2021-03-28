28 Mart 2021 korona tablosu
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 28 Mart 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...
28 Mart 2021, Pazar 20:34 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93’e yükseldi.
AA
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