2.8 milyonluk elmas dudak

Dudak ürünleri sayesinde milyarder olan Kylie Jenner, 22’nci doğum gününü bir haftadır ailesiyle İtalya’da kutluyor.

Doğum gününde paylaştığı dudak şeklindeki gerdanlığı merak uyandırmıştı.

ÖZEL SİPARİŞ

Kolyeyi sevgilisi rapçi Travis Scott’ın (28) New York merkezli mücevher şirketi Eliantte’ye özel siparişle yaptırdığı ortaya çıktı.

Pembe ve beyaz elmastan oluşan gerdanlığın fiyatı ise 500 bin dolar (2.8 milyon TL).