2.8 milyonluk elmas dudak
Geçtiğimiz gün 22'nci yaş gününü kutlayan Kylie Jenner'a, sevgilisi Travis Scott, dudak şeklinde bir kolye hediye etti. Mücevherin fiyatı yaklaşık 2.8 milyon TL.
Dudak ürünleri sayesinde milyarder olan Kylie Jenner, 22’nci doğum gününü bir haftadır ailesiyle İtalya’da kutluyor.
Doğum gününde paylaştığı dudak şeklindeki gerdanlığı merak uyandırmıştı.
ÖZEL SİPARİŞ
Kolyeyi sevgilisi rapçi Travis Scott’ın (28) New York merkezli mücevher şirketi Eliantte’ye özel siparişle yaptırdığı ortaya çıktı.
Pembe ve beyaz elmastan oluşan gerdanlığın fiyatı ise 500 bin dolar (2.8 milyon TL).