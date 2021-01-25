Neptün dışında su elementinde gezegen olmayacağından, su elementi enerjisini dengelemek için bu hafta sık duş almak, yeterince sıvı tüketmek, kuruluk hissedersek nemlendiriciler kullanmak yerinde olacak.

Haftaya henüz kesinleşmiş olan Mars-Jüpiter karesinin etkileriyle başlamış olacağız. Mars tıbbi astrolojide kasları, kandaki demiri, ameliyatları ve enfeksiyonları temsil eder. Jüpiter ile karesi bu sıralar kaslarımıza aşırı yüklenmememiz, enfeksiyonlar, ameliyatlar daha tedbirli davranmamız gerektiğini gösteriyor. Bu hem Jüpiter'in temsil ettiği karaciğer ile ilgili enfeksiyonlar, hem de genel anlamda tüm enfeksiyonlar için geçerli.

Kan hapı deyip geçmeyelim

Mars tıbbi astrolojide demiri de temsil eder. Kırmızı kan hücrelerinde demir bulunur. Kansızlık durumunda kandaki demir depoları düşükse ya da kan hücrelerinin büyüklükleri ve demir yoğunlukları demir eksikliği nedenli kansızlığa işaret ediyorsa takviye için demir yani kan hapları almamız önerilebilir. Gebelik ve emzirme dönemi boyunca da kan hapları tüm süreç boyunca tahlillerle kontrollü olarak kullanılır.

Tetkik kontrollü takviye kullanmak çok önemli

Bazı doğuştan hastalıklarda vücut demiri kan hücrelerine kullanamaz ve kullanılamayan demir dokularda birikir, buna tıp dilinde sideroz adı verilir. Kontrolsüz kan ilacı kullanımında da durum benzer sonuca dönebilir. Vücudu zehirlerden arındırmaya çalışan karaciğerimiz biriken demiri üstüne alabilir ve hepatik sideroz dediğimiz demir zehirlenmesi karaciğerimizin zarar görmesine neden olur. Verilen demir takviyesinin kan hücrelerine döndürülüp döndürülmediğini tetkiklerle kontrol ederiz. İşte Mars-Jüpiter sert açıları aslında bu tip demir nedenli karaciğer hastalıklarını da ifade eder. Mars-Jüpiter sert açılarının etkili olduğu dönemlerde ve haritalarında Mars-Jüpiter sert açısı olan kişilerde bu nedenle her türlü besin takviyesini ancak tetkiklerle kontrollü bir şekilde kullanmak gerekir. Özellikle gebelerde önerilen kan tetkiklerini zamanında yaptırılması önerilir.

Güneş ve Venüs'ün açıları çalışacak

Bu hafta Güneş Uranüs ile kare ve Jüpiter ile kavuşum yapacak. Ayrıca birazdan detaylı bahsedeceğimiz gibi, dolunay yaşayacağız. Jüpiter en büyük iyicil sayıldığından Güneş ile kavuşumu hayat enerjimizi ve vücut direncimizi arttıracak. Yediklerimiz konusunda aşırıya kaçmayıp, kilo almamaya dikkat edelim. Güneş-Uranüs karesi kalp çarpıntılarına, ritim bozukluklarına işaret edebilir. Baş dönmesi ve nefes darlığı hissinin bazı durumlarda sinsi ritim bozukluklarının göstergesi olabileceğini unutmayalım.

Cuma günü kesinleşecek Venüs-Plüton kavuşumunun etkilerini hafta başından itibaren hissetmeye başlayacağız. Tutkulu ilişkiler, kan şekeri düzensizlikleri, hormon sorunları, yumurtalıklar ile ilgili sorunlar önümüze gelebilir. Bu hafta özellikle aç olduğumuz halde geçmeyen karın şişlikleri durumunda en azından karın ultrasonu yaptırmamız gerekebilir, bazen yumurtalık hastalıkları karın şişliği ile belirti verebilir çünkü... Güneş-Jüpiter kavuşumunun etkileri de ekleneceğinden diyetimize ve yediklerimize dikkat edelim. Kan şekerini hızlı yükselten rafine şeker, un ve nişasta içeren gıdaları sayarak tüketelim.

Dolunay etkileri

28 Ocak akşamı gerçekleşecek dolunay haritası lokomotif tipte bir harita ve başı çeken gösterge Ay olduğundan, odak gösterge durumunda. Ay temizlik, hijyen, kişisel bakım ile ilişkili asteroit Hygeia ile kavuşum yaparak bu konuların öneminin altını çiziyor; yani salgın tedbirlerine de, besin tüketirken hijyen kurallarına bağlı kalmaya da devam! Ay ile tam karşıt açı yapan Güneş Jüpiter ile kavuşuma yaklaşacak. Mars ve daha uzak olarak Uranüs de Güneş-Ay karşıtlığına kare açı yapacak.

Sabit burçlarda oluşan T karenin boş köşesi Akrep burcuna denk geliyor. Akrep su grubundan bir burç ve bu burcun enerjisini kullanmamız bu hafta eksik olan su elementi açığını da kapatmamıza yardımcı olacak. Daha duygusal, olayların derinine inen bir yaklaşım, şefkat göstermek, hayır işlerine yönelmek iyi olur. Ankara'ya göre çıkarılan dolunay haritasında Akrep burcu hem ikinci, hem 3. evi etkiliyor. Maddiyata bakış açımızda değişiklikler ve dönüşümler yaşayabiliriz. Mistik konulara eğilimli Akrep enerjisini kullanarak evrende para dışında da para yerine kullanılabilir enerjiler olduğunun farkındalığını yakalayabiliriz.

Bu hafta yakın çevremizle daha fazla ilgilenelim. Çevremizi, komşularımızı ve kendimizi besleyip, onlardan beslenelim. Su elementinin gerektirdiği yardımlaşma, şefkat, hoşgörü ve empati özelliklerimizi geliştirelim.