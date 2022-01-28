28 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

Dizilerin ve programların yeni bölümlerini takip edenler 28 Ocak 2022 Perşembe TV akışını merak ediyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? Kanal D, ShowTV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar var? 28 Ocak 2022 Perşembe televizyonda neler var?

28 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

28 Ocak Cuma ATV Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

28 Ocak Cuma Kanal D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

28 Ocak Cuma Star Tv Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

28 Ocak Cuma FOX TV Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

28 Ocak Cuma TRT 1 Yayın Akışı

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişanla Gülümse Hayata

11:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber ( Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

28 Ocak Cuma TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

28 Ocak Cuma SHOW TV Yayın Akışı