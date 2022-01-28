Magazin 28 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

28 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

Magazin

28 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı

28 Ocak Perşembe günü televizyon hangi dizi ve yarışmaların olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar var? 28 Ocak 2022 Perşembe televizyonda neler var? Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

28 Ocak 2022, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
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Dizilerin ve programların yeni bölümlerini takip edenler 28 Ocak 2022 Perşembe TV akışını merak ediyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? Kanal D, ShowTV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar var? 28 Ocak 2022 Perşembe televizyonda neler var? 

28 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

28 Ocak Cuma ATV Yayın Akışı

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yalnız Kurt

28 Ocak Cuma Kanal D Yayın Akışı

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

28 Ocak Cuma Star Tv Yayın Akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18.40 Star Haber
  • 20:00 Kaderimin Oyunu

28 Ocak Cuma FOX TV Yayın Akışı

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 FOX Ana Haber
  • 20:00 Aşk Mantık İntikam

28 Ocak Cuma TRT 1 Yayın Akışı

  • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişanla Gülümse Hayata
  • 11:15 Şefin Özel Konuğu
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber ( Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

28 Ocak Cuma TV8 Yayın Akışı

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07.15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 Kırmızı Oda
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Kırmızı Oda

28 Ocak Cuma SHOW TV Yayın Akışı

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Aziz

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