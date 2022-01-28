Gelinim Mutfakta 28 Ocak Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 28 Ocak Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 28 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...

28 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

28 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp altın bilezikleri alan isim Miyase oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenme postası Damla ve Dilara girdi. Haftanın en düşük puanını alıp elenen gelin ise Dilara oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 15

Dilara: 13

Yeşim: 18

Damla: 11