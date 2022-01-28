Türkiye 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı tırmanıyor

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı tırmanıyor

Türkiye

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı tırmanıyor

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 93 bin 586 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti.

28 Ocak 2022, Cuma 19:52 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 93 bin 586 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 oldu. Bir günde toplam 438 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 503 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 612 bin 186’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" dedi.

İHA


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