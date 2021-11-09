Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 28 nerenin plaka kodu? 28 plaka hangi şehir? 28 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

28 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

28 plaka kodu Giresun iline ait olan bir plaka kodu olarak bilinmektedir. Ülkemizde mevcut olarak bulunan 81 farklı ilimizin hepsinin ayrı birer plaka kodu bulunmaktadır. 28 plaka kodu ise Giresun ilimizin plaka kodu olarak ifade edilebilir.

Her ile özel olarak farklı bir plaka kodu bulunmaktadır. Siz de 28 plakalı bir araç görürseniz artık Giresun'a ait olduğunu bilebilirsiniz. Üstelik merak edenler için bir önce gelen plaka numarası olan 27, Gaziantep plaka kodu olarak bilinmektedir. Sonrasında gelen 29 plaka kodu ise Gümüşhane şehrine ait bir plaka kodu olarak ifade edilebilir. Plaka kodlarını bilmek çoğu zaman kolaylık sağlayan bir bilgi olarak aklınızda bulunabilir.



