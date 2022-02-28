Magazin 28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TRT1, Star TV ve TV8 yayın akışında neler var?
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28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TRT1, Star TV ve TV8 yayın akışında neler var?

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28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TRT1, Star TV ve TV8 yayın akışında neler var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı haftanın ilk gününde belli oldu. Bugün Kanal D, Show TV, ATV, Fox TV, TRT1, Star TV ve TV8 ekranlarında televizyon izleyicilerini hem diziler hem de yerli ve yabancı sinema filmleri bekliyor. Diğer yandan gün içinde birçok yarışma programı da her hafta olduğu gibi seyirciyle buluşacak. İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışının detayları…

28 Şubat 2022, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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28 Şubat 2022 Pazartesi gündüz kuşağında müdavimi olunan yarışma programları ve reality Showlar hayranları ile buluşacak. Akşam saatlerinde ise Kanal D’de Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Üç Kız Kardeş, Show TV’de Üç Kuruş, Fox TV’de Yasak Elma, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinin yeni bölümleri ekranlarda olacak. ATV’de yerli sinema Sevimli Tehlikeli, Star TV’de ise yabancı sinema Kasırgada Vurgun izleyicinin karşısına çıkacak…

28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Üç Kız Kardeş
  • 23:15 Sadakatsiz
  • 01:15 Gelinim Mutfakta
  • 03:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 04:40 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Gelin Evi
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:00 Gelin Evi Fiskos
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Üç Kuruş
  • 00:15 Oğlum
  • 02:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Sevimli Tehlikeli
  • 22:15 Yabancı Sinema Çin Seddi
  • 00:15 Yalnız Kurt
  • 03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 05:30 Bir Zamanlar Çukurova

 

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Kasırgada Vurgun
  • 22:20 Yabancı Sinema Kasırgada Vurgun
  • 00:30 Kaderimin Oyunu
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Söz

 

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:15 Tek Yürek
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 12:15 Şehirden Uzakta
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 18:55 İddiaların Aksine
  • 19:00 Ana Haber
  • 18:45 Şule
  • 20:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

 

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:00 Survivor Panorama
  • 14:45 Canım Annem
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Canım Annem
  • 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kadının Eseri
  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Yasak Elma
  • 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 02:30 En Hamarat Benim
  • 05:00 Elkızı
  • 06:00 Kadın

 

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