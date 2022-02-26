28 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 5 milyon lira
Milli Piyango’nun 28 Şubat Pazartesi çekilişinde büyük ikramiye 5 milyon lira. Bu çekilişin bilet fiyatları 12.5 TL, 25 TL ve 50 TL. 28 Şubat Milli Piyango biletlerini geleneksel halk sanatları atölyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Bursa'daki Irgandı Köprüsü süslüyor.
26 Şubat 2022, Cumartesi 15:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Piyango çekilişi 28 Şubat Pazartesi günü yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 12.5 TL, 25 TL ve 50 TL. Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilette ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak.
BUNLARI DA OKUYUN