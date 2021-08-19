28 Şubat davasında cezaları kesinleşti! Cezaevine gönderildiler

28 Şubat davasında haklarındaki hapis cezası kesinleşen 14 kişiden Ankara’da bulunan ve gözaltına alınan Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, sağlık kontrolünün ardından infaz savcılığına sevk edildi. 4 sanık, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi’nden ayrıldı.

DHA