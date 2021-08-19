28 Şubat davasında cezaları kesinleşti! Cezaevine gönderildiler
28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve Ankara’da bulunan Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi.
19 Ağustos 2021, Perşembe 20:06 Son Güncelleme:
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28 Şubat davasında haklarındaki hapis cezası kesinleşen 14 kişiden Ankara’da bulunan ve gözaltına alınan Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, sağlık kontrolünün ardından infaz savcılığına sevk edildi. 4 sanık, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi’nden ayrıldı.
DHA