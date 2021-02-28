Türkiye 28 Şubat korona tablosu açıklandı

28 Şubat korona tablosu açıklandı

Türkiye

28 Şubat korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 28 Şubat 2021 korona tablosu rakamları..

28 Şubat 2021, Pazar 19:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. Normalleşme öncesi vaka ve vefat sayısındaki azalma tabloya yansıdı.

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