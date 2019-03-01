Süper Loto'nun 593. hafta çekilişi dün gerçekleşti. 28 Şubat tarihli çekiliş öncesi Süper Loto 11 hafta devretti ve büyük ikramiye 26 milyona kadar çıktı. Dünkü çekilişte şeytanın bacağı kırıldı ve büyük ikramiye Muğla'nın Bodrum ilçesine çıktı. Talihli 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruşun sahibi oldu.

28 Şubat 593. hafta Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 10-11-22-24-42-43

Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.