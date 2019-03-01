  • Haberler
  • Gündem
  • 28 Şubat Süper Loto sonuçları... Bodrum'da bir kişi milyoner oldu

28 Şubat Süper Loto sonuçları... Bodrum'da bir kişi milyoner oldu

Süper Loto tam 11 hafta boyunca devretti. Dünkü çekilişte ise büyük ikramiye nihayet Muğla'nın Bodrum ilçesine çıktı. Şanslı kişi tam 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazandı. İşte Süper Loto'nun 28 Şubat tarihli çekilinde kazandıran numaralar...

01 Mart 2019, Cuma 10:09
A A
28 Şubat Süper Loto sonuçları... Bodrum'da bir kişi milyoner oldu

Süper Loto'nun 593. hafta çekilişi dün gerçekleşti. 28 Şubat tarihli çekiliş öncesi Süper Loto 11 hafta devretti ve büyük ikramiye 26 milyona kadar çıktı. Dünkü çekilişte şeytanın bacağı kırıldı ve büyük ikramiye Muğla'nın Bodrum ilçesine çıktı. Talihli 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruşun sahibi oldu.

28 Şubat 593. hafta Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 10-11-22-24-42-43

Süper Loto'da diğer ikramiye dağılımı ise şöyle: 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.