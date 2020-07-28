Türkiye 28 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı

28 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

28 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

28 Temmuz 2020, Salı 20:46 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu. Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e ulaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.


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