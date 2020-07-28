28 Temmuz Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
28 Temmuz Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 28 Temmuz 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
28 Temmuz 2020, Salı 09:14 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Temmuz 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Yeliz Ulupınar, Anıl Toptaş ve Songül Ercoşkun yarışacak. Etaplar sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı çeşitli ödüller kazanacak. Toplamda en yüksek puana ulaşan finalde aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak.
ATV 20.00: Şans Kapıyı Çalınca
Ferit Aktuğ’un sunduğu ‘Şans Kapıyı Çalınca’, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Aile dayanışması ve motivasyonun çok önemli olduğu yarışmada babalar büyük ödül olan 50 bin TL’yi kazanmak için hepsi birbirinden renkli oyunlarda mücadele edecek.
ATV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
KANAL D 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Süper Magazin
STAR TV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Garip
FOX TV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Bay Yanlış
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Kayseri Aslanı
22:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 Ege'nin Hamsisi
09:00 Yeşil Deniz
11:10 Tozkoparan
12:50 Hangimiz Sevmedik
15:35 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"
21:50 Ev Sineması Kuşağı "Batlır"
TV8 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Kızım
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 28 Temmuz 2020 Salı yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 28 Temmuz 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Elif
08:50 Bizim Köy
10:50 Dilek Ağacı
12:45 Mutfağım Şahane
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Zeytinyağlı Yiyemem Aman
a2 28 Temmuz 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın