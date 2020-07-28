Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 28 Temmuz 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Yeliz Ulupınar, Anıl Toptaş ve Songül Ercoşkun yarışacak. Etaplar sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı çeşitli ödüller kazanacak. Toplamda en yüksek puana ulaşan finalde aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak.

ATV 20.00: Şans Kapıyı Çalınca

Ferit Aktuğ’un sunduğu ‘Şans Kapıyı Çalınca’, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Aile dayanışması ve motivasyonun çok önemli olduğu yarışmada babalar büyük ödül olan 50 bin TL’yi kazanmak için hepsi birbirinden renkli oyunlarda mücadele edecek.





ATV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah





KANAL D 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin





STAR TV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Garip





FOX TV 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Bay Yanlış

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Kayseri Aslanı

22:00 Sen Çal Kapımı





TRT 1 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 Ege'nin Hamsisi

09:00 Yeşil Deniz

11:10 Tozkoparan

12:50 Hangimiz Sevmedik

15:35 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları"

21:50 Ev Sineması Kuşağı "Batlır"





TV8 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Kızım

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 28 Temmuz 2020 Salı yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show





Kanal 7 28 Temmuz 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Elif

08:50 Bizim Köy

10:50 Dilek Ağacı

12:45 Mutfağım Şahane

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Zeytinyağlı Yiyemem Aman





a2 28 Temmuz 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



