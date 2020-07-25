28 yıl sonra kazanılan büyük ikramiyeyi paylaştılar

Telefonla müjdeyi veren arkadaşının şaka yaptığını zanneden Feeney, “Parayı paylaşacağımızı söylediğinde çok şaşırdım” dedi. Tom Cook ise “O gün el sıkışmıştık ve bu yeterli. Joe zaten emekliydi. Benim de torunlarım var. Artık emekli olup ailemle daha çok vakit geçirebileceğim” dedi. El sıkışmayı anlaşma olarak kabul eden eyalet loto yönetimi de ikramiyeyi iki adam arasında eşit şekilde paylaştırdı.

İki arkadaş 22 milyon dolarlık ödülü peşin ve nakit olarak 16.7 milyon şeklinde alma seçeneğini tercih etti. Vergiler düşüldükten sonra ikisi de evlerine 5.7 milyon dolarla döndü.







