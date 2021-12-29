29 Aralık 2021 TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8…
29 Aralık 2021 TV yayın akışı hem gündüz hem de akşam saatlerinde televizyon izlemek isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle yılbaşı nedeniyle yaklaşık iki hafta ara verecek dizilerin son bölümlerini izlemek isteyenler, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8’nin yayın akışını takip ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, kanalların 29 Aralık 2021 TV yayın akışı…
29 Aralık 2021, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TV0 2021 TV yayın akışı birbirinden eğlenceli programlarla dolu. Sabah saatlerinde magazin programlarının yanı sıra, yarışma programları ile unutulmayan dizilerin tekrarları yer alırken, akşam saatlerinde Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman, Star TV’de Annemizi Saklarken dizilerinin yeni bölümleri izleyicinin karşısına çıkacak. Show TV’de Salako ve Üçkağıtçı, Fox TV’de ise Doktor Civanım filmleri izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, TV8’nin 29 Aralık 2021 TV yayın akışı…
29 ARALIK 2021 TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:45 Camdaki Kız
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:00 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üçkağıtçı
- 21:45 Salako
- 23:45 Üçkağıtçı
- 01:30 Üç Kuruş
- 04:00 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Maria İle Mustafa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Annemizi Saklarken
- 00:15 Kaderimin Oyunu
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Dizi
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:25 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:45 Seneye Bu Zamanlar
- 00:00 Yabancı Sinema Görevimiz Tehlike 2
- 04:30 112 Acil Çağrı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Doktor Civarım
- 22:00 Mahkum
- 00:45 Yerli Sinema Doktor Civarım
- 02:45 Yasak Elma
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın