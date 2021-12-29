29 Aralık dolar kurunda son durum! Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?
Dolar kurunda son durum vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Aralık ayının ortalarında 18 TL seviyelerine ulaşan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla sert bir düşüş yaşamıştı. 29 Aralık tarihine gelindiğinde ise 12 TL’nin altında seyrediyor. Dolarla paralel olarak euro ve sterlin de son iki ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte, 29 Aralık güncel döviz kuru…
29 Aralık 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
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Dolar, euro ve sterlin Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından hızlı bir yükselişe geçmiş ancak Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Döviz kurunda yaşanan tarihi değer kaybının ardından 29 Aralık 2021 Çarşamba sabahında dolar 12, euro, 14, sterlin ise 16 TL’nin altında alınıp satılmaya devam ediyor…
29 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 11,8462 TL
- ABD doları satış: 11,8518 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 13,4179 TL
- Euro satış: 13,4518 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 15,9357 TL
- Sterlin satış: 15,9962 TL