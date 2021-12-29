Ekonomi 29 Aralık dolar kurunda son durum! Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

29 Aralık dolar kurunda son durum! Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

Ekonomi

29 Aralık dolar kurunda son durum! Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL?

Dolar kurunda son durum vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Aralık ayının ortalarında 18 TL seviyelerine ulaşan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla sert bir düşüş yaşamıştı. 29 Aralık tarihine gelindiğinde ise 12 TL’nin altında seyrediyor. Dolarla paralel olarak euro ve sterlin de son iki ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte, 29 Aralık güncel döviz kuru…

29 Aralık 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dolar, euro ve sterlin Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından hızlı bir yükselişe geçmiş ancak Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Döviz kurunda yaşanan tarihi değer kaybının ardından 29 Aralık 2021 Çarşamba sabahında dolar 12, euro, 14, sterlin ise 16 TL’nin altında alınıp satılmaya devam ediyor…

29 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 11,8462 TL
  • ABD doları satış: 11,8518 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 13,4179 TL
  • Euro satış: 13,4518 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 15,9357 TL
  • Sterlin satış: 15,9962 TL

 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bir otomobilden ötesi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
548 gün daha gerekiyor
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kur korumalı mevduattaki net kazanç
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Yalnız değilsin
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altın fiyatları bugün (29 Aralık) ne kadar? 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugünün altın fiyatlarında son durum