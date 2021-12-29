29 Aralık elektrik kesintileri listesi! İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler
29 Aralık elektrik kesintileri listesi başta İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kimi yerlerde yaşanan elektrik kesintisi gün boyu devam ederken, kimi yerlerde ise planlanan saatler içerisinde yeniden elektrik verilebilecek. İşte, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler…
29 Aralık 2021, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
29 Aralık elektrik kesintileri listesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, İstanbul’da bugün Arnavutköy ve Avcılar’da pek çok mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, EDAŞ tarafından yapılan açılamada ise Ankara’da Akyurt, Keçiören ve Sincan dahil olmak üzere pek çok bölgede kesinti yaşanacak. İşte, 29 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler…
29 Aralık 2021 İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER
ARNAVUTKÖY
Merkez-Boğazköy İstiklal Mah
30 Ağustos Sk/
Yunus Emre Mah
30 Ağustos,
Bahaddin,
Bağlık,
Beyzade,
Cihanmert,
Mücahit,
Namık,
Panaroma,
Seray Sk
AVCILAR
- Merkez-Yeşilkent Mah
- Atilla İlhan,
- G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 Sk Esenyurt İlçe Merkez-Akşemseddin Mah Kazım Karabekir Sk
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN
29 ARALIK 2021 ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER
EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara’da
- Akyurt,
- Altındağ,
- Ayaş,
- Bala,
- Beypazarı,
- Çamlıdere,
- Çankaya,
- Çubuk,
- Elmadağ,
- Etimesgut,
- Evren,
- Gölbaşı,
- Güdül,
- Haymana,
- Kahramankazan,
- Kalecik,
- Keçiören,
- Kızılcahamam,
- Mamak,
- Nallıhan,
- Polatlı,
- Pursaklar,
- Sincan,
- Şereflikoçhisar,
- Yenimahalle ilçelerinde kısmi olarak yaşanacak elektrik kesintilerinin en geç saat 18.00’da sona ermesi bekleniyor.