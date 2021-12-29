29 Aralık elektrik kesintileri listesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, İstanbul’da bugün Arnavutköy ve Avcılar’da pek çok mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, EDAŞ tarafından yapılan açılamada ise Ankara’da Akyurt, Keçiören ve Sincan dahil olmak üzere pek çok bölgede kesinti yaşanacak. İşte, 29 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul ve Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler…

29 Aralık 2021 İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

ARNAVUTKÖY

Merkez-Boğazköy İstiklal Mah

30 Ağustos Sk/

Yunus Emre Mah

30 Ağustos,

Bahaddin,

Bağlık,

Beyzade,

Cihanmert,

Mücahit,

Namık,

Panaroma,

Seray Sk

AVCILAR

Merkez-Yeşilkent Mah

Atilla İlhan,

G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 Sk Esenyurt İlçe Merkez-Akşemseddin Mah Kazım Karabekir Sk

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

29 ARALIK 2021 ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara’da

Akyurt,

Altındağ,

Ayaş,

Bala,

Beypazarı,

Çamlıdere,

Çankaya,

Çubuk,

Elmadağ,

Etimesgut,

Evren,

Gölbaşı,

Güdül,

Haymana,

Kahramankazan,

Kalecik,

Keçiören,

Kızılcahamam,

Mamak,

Nallıhan,

Polatlı,

Pursaklar,

Sincan,

Şereflikoçhisar,

Yenimahalle ilçelerinde kısmi olarak yaşanacak elektrik kesintilerinin en geç saat 18.00’da sona ermesi bekleniyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN