Türkiye 29 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

29 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

29 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Bugün corona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti.

29 Ekim 2020, Perşembe 19:05 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 134 bin 416 olurken, hasta sayısı 2 bin 319 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 581 hasta ise iyileşti.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2 bin 319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.


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