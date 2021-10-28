Kısa, uzun anlamlı ve resimli 29 Ekim mesajları ve sözleri, 1923 yılında atılan cumhuriyet adımının heyecanını ve coşkusunu barındırıyor. Büyük mücadeleler sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından TBMM’de ilan edilen Cumhuriyet, aynı zamanda demokrasi adına kazanılmış bir zaferi de tensil ediyor. İşte, ilk günkü heyecanı yansıtan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

100. yılımıza sayılı seneler kala tarih destanını baştan yazan tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Atam'a ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet ile...

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

"Efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz" diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyor Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

KISA, UZUN ANLAMLI VE RESİMLİ 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizi kuruluş felsefesindeki hedeflere ulaştırmamızın da mümkün olacağını ifade etmek isterim. Bu duygularla, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…