29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. 19.23'te sokağa çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakırköy’de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.

Motosikleti gruplar Cumhuriyet Bayramı korteji gerçekleştirdi.

Haliç Kongre Merkezinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Hologramı ve sesinden okunan Nutuk ile başladı.

Haliç’te oluşturulan su perdesine, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’ne yansıtıldı. Hologramın ardından Senfoni orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 4 farklı mekanda düzenlenen ışık şovları ve mapping gösterileri eşliğinde 29 Ekim cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.







