29 Ekim özel çekilişinde büyük ikramiye 20 milyon lira

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılmış olur. Milli Piyango çekilişi 29 Ekim Cuma günü İstanbul’daki Şans Merkezi’nde yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 20 TL, 40 TL ve 80 TL.

MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ