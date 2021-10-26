29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Türkiye’de ve KKTC’de büyük bir coşku ve çeşitli etkinlikler kutlanan ulusal bayram için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 29 Ekim’in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu tatil planı yapan pek çok kişi de “29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil?” “Bankalar, kargolar ve okullar açık mı?” araştırması yapıyor…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim’de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin resmi tatilleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte birçok ulusal bayramdan farklı olarak 29 Ekim’de bir buçuk günlük tatil uygulanıyor. Buna göre, 28 Ekim Perşembe saat 13.00 itibariyle resmi tatil başlıyor. Hafta sonu tatilinin de eklenmesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında 3 buçuk günlük tatil yapılacak.

29 EKİM’DE BANKALAR, KARGOLAR VE OKULLAR AÇIK MI?

29 Ekim belirtildiği üzere resmi tatil ve resmi tatillerde bankalar, kargolar ve okullar açık olmayacak. Bununla birlikte, 28 kim Perşembe günü saat 13.00 itibariyle kamu kurumları tatile girecek. Bu nedenle kamu kurumlarında işleri bulunan vatandaşların 28 Ekim Perşembe saat 13.00’ten önce işlemlerini halletmesi gerekmektedir.

2021 RESMİ TATİLLERİ

01 Ocak 2021 Cuma: Yılbaşı

23 Nisan 2021 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2021 Cumartesi: Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Ramazan Bayramı Arefesi

13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı (1.Gün)

14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı (2.Gün)

15 Mayıs 2021 Cumartesi: Ramazan Bayramı (3.Gün)

19 Mayıs 2021 Çarşamba: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2021 Perşembe: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19 Temmuz 2021 Pazartesi: Kurban Bayramı Arifesi

20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı (1.Gün)

21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı (2.Gün)

22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı (3.Gün)

23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2021 Pazartesi. Zafer Bayramı

28 Ekim 2021 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2021 Cuma: Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık 2021 Cuma: Yılbaşı gecesi