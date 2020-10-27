Türkiye 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamaya hazırlanan teröristler yakalandı

29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamaya hazırlanan teröristler yakalandı

Türkiye

29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamaya hazırlanan teröristler yakalandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenleri için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ mensubu 7 terörist gözaltına alındı.

27 Ekim 2020, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri esnasında terör örgütü DEAŞ'ın, tabanına örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari bilgiler elde edildi.

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Yapılan araştırmalarda Türkiye'de bulunan iki grubun, Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt içinde infazcı 

Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan M.B.H.A'nın örgüt içinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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