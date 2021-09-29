Türkiye 29 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısında son durum

29 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısında son durum

Türkiye

29 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 29 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 29 bin 386 olurken can kaybı ise 227 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!


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