29 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 28 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 29 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, günlük vaka sayısı belli oldu mu? 29 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
29 Eylül 2021, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün korona rakamlarını merak ediyor. Peki, günlük vaka sayısı belli oldu mu? 29 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
28 Eylül korona tablosu
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