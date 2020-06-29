29 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte bin 374 kişiye korona virüs tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise bin 214 oldu.